Forte terremoto in Svizzera percepito anche in Lombardia

Si è percepita anche nelle valli bergamasche e anche nell'area di Milano una scossa di terremoto di magnitudo 4,4 che alle 21,12 di questa sera ha avuto come epicentro il cantone di Svitto, in Svizzera. Nelle valli bergamasche qualcuno ha percepito un leggero tremore a mobili e suppellettili. Non si registrano comunque danni di alcun genere.