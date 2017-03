Eddie Vedder il 26 giugno Taormina

Eddie Vedder, Frontman dei Pearl Jam, ha annunciato una serie di concerti in Europa tra maggio e giugno. Il tour di Vedder partirà il 29 maggio da Amsterdam e si concluderà proprio in Italia a Taormina.

La nuova data: 26 giugno Taormina, Teatro Antico (Special Guest: Glen Hansard)

Biglietti in vendita dalle ore 10 di venerdì 10 marzo a partire da 69 euro su Ticketone.

Frontman dei Pearl Jam dal 1990, Eddie Vedder ha pubblicato da solista la meravigliosa colonna sonora del film “Into the Wild” nel 2007, e ha vinto un Golden Globe per il brano “Guaranteed” nel 2011; nel 2012 il suo “Ukulele Songs” ha ricevuta la nomination per Best Folk Album ai Grammy Awards.

La data già annunciata: 24 giugno Firenze, Ippodromo del Visarno - Firenze Rocks (Special Guest: The Cranberries)