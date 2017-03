Trump, nuovo bando antiterrorismo, l'Iraq non c'è

Trump ha firmato il nuovo bando per proteggere gli Usa dalla minaccia terroristica. Confermata l'esclusione dell'Iraq dalla lista dei Paesi musulmani dove saranno sospese le richieste di nuovi visti.

Sei dei sette Paesi musulmani elencati nel primo bando figurano anche nel secondo: Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria, Yemen, secondo documenti pubblicati dal dipartimento della sicurezza interna.

I detentori di visti e carta verde saranno protetti e potranno viaggiare negli Usa.

L'Fbi sta indagando su più di 300 rifugiati. Lo afferma il ministro della Giustizia, Jeff Sessions, sottolineando che il nuovo decreto sull'immigrazione tutela gli americani e chi immigra legalmente. ''E' un decreto, e' un esercizio appropriato dei poteri del presidente''.

Un decreto ''anti-americano''. Così il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, commenta il bando-bis del presidente Donald Trump. Il decreto entrera' in vigore il 16 marzo prossimo e non riguardera' l'Iraq, riducendo la lista dei paesi al bando a sei.