Esercito europeo, ecco il primo comando militare

I ministri degli esteri e della difesa europei hanno varato il primo comando militare unificato dell'Unione europea, il cosiddetto Mpcc (Military planning and conduct capability) che comanderà le missioni militari europee 'non executive' (tre quella attualmente in corso, in Mali, Centrafrica e Somalia). Il comando sarà operativo "entro le prossime settimane" ha indicato l'alto rappresentante, Federica Mogherini, e sarà costituito da una trentina di persona nello Stato maggiore della Ue.

"Permettetemi di dire con un certo orgoglio che sei mesi fa abbiamo cominciato a lavorare per rafforzare il lavoro per la sicurezza e la difesa ed oggi abbiamo preso unanimemente, a 28, la prima decisione operativa in uno dei campi che tradizionalmente è stato il più diviso sin dagli anni '50. Mentre oggi stiamo avanzando concretamente", ha sottolineato Mogherini, aggiungendo che è stato deciso di costituire anche una Cellula di coordinamento civile-militare per "aumentare le sinergie" nel lavoro civile e militare.