La drag queen e la musulmana con il niqab: due volti della libertà

Una vistosa draq queen con parrucca e minigonna ed una sobria musulmana con il niqab, sedute l’una accanto all’altra, in un vagone della metropolitana di New York.

Lo scatto, postato online da Boubah Berry, studente della Guinea, è diventato subito virale sui social ed ha innescato tra

gli americani un vivace dibattito tra chi vede in queste due donne così diverse il segno di una società libera ed aperta e

chi invece ritiene insopportabile una simile coesistenza.

Sul suo profilo Instagram (@boubah360)il giovane ha scritto: «Questa è l’immagine della libertà. Signor Presidente, non

abbiamo nessun problema con la diversità e riconosciamo la libertà del credo religioso. E’ scritto nella Costituzione.

Credo che dovrebbe leggerla qualche volta».