Gentiloni a Catania

Ad accoglierlo il sindaco Enzo Bianco. A conclusione dell'incontro il premier si trasferirà nella zona industriale del capoluogo etneo, a Passo Martino, per una visita al sito di Enel Green Power

L'Italia è un paese ricco di opportunità e straordinariamente ricco di potenzialità . Noi dobbiamo mettere l'amore e la dedizione per il nostro Paese davanti a tutto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a un incontro al Comune di Catania.

"Siamo una grande comunità, orgogliosa del nostro passato, ma che guarda con speranza al nostro futuro". Lo ha detto il sindaco di Catania, Enzo Bianco, nell'incontro, nel municipio, con il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, "Come città metropolitana Catania è la settima in Italia - ha sottolineato Bianco - ma viviamo il paradosso di avere ingenti investimenti per infrastrutture da realizzare, ma non abbiamo i fondi per l'ordinaria amministrazione". "Abbiamo un problema sicurezza - ha aggiunto il sindaco - legata alla crisi, che abbiamo pagato a caro prezzo. Ma anche per una mafia sfrontata e arrogante. Ma c'è stata una squadra, lo Stato, che con passione ed entusiasmo ha riportato risultati eccezionali"