Sci, Sofia Goggia vince la discesa libera

Grande Italia in Corea nella discesa libera di coppa del mondo, sulla pista di Joengseon. Vittoria di Sofia Goggia, la prima in carriera, e altre due azzurre nella top ten della gara: al nono posto infatti si è classificata Johanna Schnarf, che ha gareggiato nonostante i dolori a una spalla per un vecchio infortunio, e al decimo Verena Stuffer. Quanto alle altre italiane, Elena Curtoni è giunta 16ma e Federica Brignone 20ma. Nella classifica generale di coppa la statunitense Mikaela Shiffrin rimane al comando con 1323 punti davanti a Stuhec con 1085 e Gut con 1023, Goggia sale a 921 in quarta posizione e Brignone è ottava con 594. Domenica è previsto un supergigante con partenza alle ore 3 italiane.

Goggia, dedico vittoria a chi mi ha aiutato a farcela - "Non mi aspettavo di vincere" ha detto Sofia Goggia dopo aver colto la prima vittoria in carriera in una gara di coppa del mondo, mettendosi alle spalle nientemeno che Lindsey Vonn e Ilka Stuhec nella discesa di Joenseon in Corea. "In prova -ha commentato la campionessa azzurra- avevo sempre saltato una porta, nel passaggio dopo il secondo salto. Vonn si era dimostrata superiore nelle prove. Tagliare il traguardo ed essere davanti per 7 centesimi, che sono poi quelli che lei mi ha dato a St. Moritz, è stato bello". "Sono molto felice per questa vittoria, la dedico -ha aggiunto l'atleta lombarda- a tutte le persone che hanno lavorato con me per il raggiungimento di questo risultato, a partire dallo staff tecnico, al preparatore, all'osteopata e via dicendo: tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento di tutti i podi e della medaglia".

Goggia record, 10 podi stagionali, meglio di Compagnoni - Con la prima vittoria in coppa del mondo conquistata oggi nella discesa libera di Jongseon in Corea, Sofia Goggia ha raggiunto il record di dieci podi stagionali, superando il precedente limite di nove che apparteneva a un mostro sacro dello sci azzurro, Debora Compagnoni, che lo ottenne due volte, nella stagione 1996-97 e 1997-98. Per la 24enne bergamasca, bronzo anche ai recenti Mondiali di St. Moritz, una stagione da incorniciare dunque, con l'aggiunta del trionfo odierno ottenuto su due campionesse del calibro di Lindsey Vonn (che a sua volta sta cercando di superare il record mondiale assoluto di vittorie in Coppa del mondo, strappandolo a Ingemar Stenmark) e la campionessa del mondo Ilka Stuhec. Attualmente la Goggia è seconda, staccata proprio dalla Stuhec di 97 punti nella classifica mondiale di discesa, a una gara dalla conclusione. Nella classifica del supergigante, a due gare dalla fine, Sofia Goggia è invece in quarta posizione. Goggia è la sesta sciatrice azzurra che è riuscita a vincere una discesa libera di coppa del mondo. prima di Lei, Isolde Kostner, Elena Fanchini, Nadia Fancini, Giustina Demetz e Daniela Merighetti.

Goggia trionfa e twitta, 'io ninja delle nevi' - Sofia Goggia, ninja delle nevi. La campionessa azzurra trionfa nella discesa libera di Joengseon in Corea, conquista la sua prima vittoria in coppa del mondo e il decimo podio stagionale, e lascia esplodere la sua gioia via twitter: "Il continente asiatico apprezza di più le mie doti ninja, motivo per cui la mia prima vittoria non poteva che essere qui" il messaggio postato dalla 24enne bergamasca.