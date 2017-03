Genitori e figlia trovati morti in casa a Firenze

Tre cadaveri sono stati trovati stamani dai vigili del fuoco in un appartamento di Firenze, nella periferia di Brozzi: sono i genitori e una figlia disabile. I vigili del fuoco sono intervenuti per l'apertura della porta, poiché la famiglia non rispondeva a conoscenti che stavano cercando di contattarla ed è scattato un intervento per 'soccorso a persona'. Completamente da stabilire le cause dei decessi, l'intervento prosegue anche con le forze dell'ordine.