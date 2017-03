Nokia con il 3310 ritorna... al futuro

Ricordate Snake, il gioco rompicapo che dominava sugli schermi a cristalli liquidi dei cellulari, sconfiggendo la noia e mandando in frantumi solide amicizie? Rammentate, pochi anni or sono, quando ancora non esistevano le app, WhatsApp e le notifiche social? Il tempo corre e detta frenesia ma non tutti ci stanno.

La HMD Global, azienda finlandese che detiene l’esclusiva del brand Nokia, con un vero e proprio colpo di scena ha riportato sul mercato il mitico modello 3310. Un azzardo o una mossa lungimirante? Così, dodici anni dopo il suo ritiro dal mercato, rinasce uno dei cellulari più venduti della storia e, miracolosamente, al Mobile World Congress – la fiera sulla tecnologia mobile più importante al mondo - ruba la scena agli smartphone di ultima generazione lanciati dai competitors globali. Perché questo successo? Un insieme di fattori. Coloratissimo – disponibile in 4 versioni, rosso o giallo, con finitura lucida, oppure blu o grigio, con finitura opaca – questo cellulare ribadisce il fascino vintage fra modelli che fanno a gara per offrire sempre sui medesimi fattori combattendo fra megapixel e – risoluzioni per permetterci di vedere film su pochi pollici - a un prezzo ormai vertiginoso. Schermi stellari e processori degni di un pc consumano giornalmente le nostre batterie, non a caso abbiamo tutti in borsa un power bank pronto all’uso. Ma con il 3310 possiamo benissimo dormire sogni sereni, visto che è garantito quasi un mese in stand-by o 22 ore di telefonata con un solo ciclo di ricarica. Ovviamente la scheda tecnica parla chiaro: lo schermo non è touch ed è di appena 2,4 pollici (ma a colori), si comanda con il pulsante centrale e offre una fotocamera da 2 megapixel. E dovremmo fare a meno di tutte le app (ma sarà possibile navigare su internet).

In vendita a 49 euro con la possibilità di usare una MicroSd sino a 32, il 3310 non è la lampada di Aladino. Ma HMD Global ha conquistato i riflettori dei media. La rinascita Nokia comincia adesso, dalla prossima mossa. Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro e se davvero una terza via è possibile, integrando innovazione e tradizione.

Per gli appassionati annunciamo che una versione rivista del celebre Snake – integrato nei telefoni Nokia da fine anni ’90 – sarà pre-installata nel nuovo 3310 ma non solo. I vecchi nostalgici non dovranno più rispolverare i vecchi device per rigiocarlo, difatti Nokia ha annunciato una nuova versione di Snake che sarà disponibile sul Messanger di Facebook, raggiungendo in pochi click miliardi di utenti.