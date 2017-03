Renzi in auto sulla Sa-Rc, non l'ho inaugurata ma la testo

"Salerno-Reggio Calabria adesso. Non l'ho potuta inaugurare io, ma almeno la testo in notturna". Lo scrive su Instagram Matteo Renzi, postando una foto scattata da cruscotto della sua auto. L'ex premier è di ritorno dalla Calabria, dove oggi a sorpresa è stato in visita a Catanzaro, Reggio Calabria e a un'associazione della Locride. Il riferimento è all'inaugurazione della Salerno-Reggio Calabria del 22 dicembre che Renzi aveva annunciato ma alla quale non ha presenziato dopo essersi dimesso da premier.