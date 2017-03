Avvocato ladro incastrato dalle telecamere

La passione per le borse di lusso ha portato un avvocato torinese a tornare nel negozio dove, due giorni prima, aveva rubato una borsa di Celine del valore di 1.200 euro. I commessi, però, lo hanno riconosciuto e hanno chiamato i carabinieri. Il legale 38enne è stato incastrato dalle telecamere a circuito chiuso del 'San Carlo del 1973' di piazza San Carlo dove, lo scorso 28 gennaio, aveva commesso il furto. L'avvocato si è giustificato con gli investigatori raccontando di essere tornato per pagare ciò che aveva rubato.

Versione che non ha convinto gli inquirenti, anche perché la borsa è stata trovata a casa di un suo amico durante una perquisizione disposta dal pm, Antonio Rinaudo. (a.a.)