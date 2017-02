Trump: 'Obama dietro fughe di notizie'

Lo ha affermato Trump durante un'intervista al programma 'Fox and Friends' della Fox News.

Il presidente ha inoltre accusato Obama di essere responsabile dell'organizzazione delle proteste contro i repubblicani questo mese in varie città americane.

In precedenza Trump aveva attaccato di nuovo il New York Times, accusandolo di avere 'intenti diabolici' e di poubblicare storie 'sbagliate'. Sul sito conservatore Breibart, che faceva capo allo stratega della Casa Bianca Steve Bannon, il presidented egli Stati Uniti ha poi ribadito che il quotidiano newyorkese 'scrive bugie' ed ha spiegato la distinzione fra i 'fake' media e i mediasostenenedo che i suoi commenti sul 'partito dell'opposizione' e sulla stampa 'nemica degli americani', ha detto, erano riferiti ai 'fake media, non ai media in generale'.