Colpaccio dell'Orlandina a Cantù

Cantu' perde 73-79 in casa contro Capo d'Orlando. I brianzoli, sotto di 25 punti, vanno in rimonta nel secondo tempo ma Capo d'Orlando si dimostra piu' solida. Nella prima frazione Cantu' sbaglia canestri gia' fatti. Una tripla e due contropiedi di Stojanovic e Capo d'Orlando va 9-15 al 7'. Brutto inizio di secondo quarto per i canturini che subiscono triple a ripetizione. Al 15' il tabellone segna 17-33. I padroni di casa non trovano i tiri da fuori e sono disuniti in difesa. Time out di Bolshakov sotto i fischi del pubblico di casa. La reazione non c'e' e si va negli spogliatoi con Capo d'Orlando avanti di 25 lunghezze (23-48). Cantu' rientra in campo piu' energica e intensifica la difesa, ma al 23' è ancora sotto di 20 punti (30-50). Johnson e Dowdell innestano la rimonta (37-53) al 25'. Cantu' rosicchia punti e riapre la gara chiudendo il terzo quarto a -13. Al 32' lo svantaggio scende sotto la doppia cifra (51-60). La tripla di Pilepic al 34' accorcia ancora le distanze (54-62). A quattro minuti dalla fine Capo d'Orlando subisce di nuovo un miniparziale che porta a -5 Cantu' (61-66). Ma Capo d'Orlando non si scoraggia: ruba due palle e va in contropiede, poi con Tepic e Ivanovic smorza gli entusiasmi dei brianzoli. A 3 minuti e mezzo dalla fine e' 61-73. Cantu' tenta l'ultimo assalto ma non c'e' nulla da fare, gli avversari sono solidi in difesa e non si fanno sfuggire la partita