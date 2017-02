Marino "Raggi ha fatto favore a costruttori"

La Raggi oggi può dire con soddisfazione di avere approvato il progetto iniziale dei costruttori che la giunta Marino aveva bocciato". Lo ha detto l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino intervistato a "Faccia a faccia" su la7, che andrà in onda stasera. "La Raggi ha cancellato tutte le opere di interesse pubblico da noi ottenute, più di 250 milioni di euro per i trasporti e un parco grande come Villa Borghese. Ha fatto un favore ai costruttori", ha aggiunto Marino.