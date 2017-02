Scarpe e borse per inverno sexy e colorato

Scarpe e borse, vezzo e ossessione di stile delle donne di ieri e di oggi, sono le nuove protagoniste dei look del prossimo inverno. Non più semplice accessorio, o dettaglio che fa compagnia all'abbigliamento, borsette e calzature diventano quell'oggetto del desiderio su cui puntare, per dimostrare il proprio stile e carattere. Le calzature per il prossimo inverno sono più che mai grintose e glamour, con tacchi alti e un caleidoscopio di colori che spesso e volentieri si lascia contaminare dal mondo della natura. Da Casadei un particolare velluto morbido e luminoso, memoria delle linee pulite ed essenziali degli anni Novanta, si arricchisce di dettagli gioiello, vere e proprie corone bizantine che adornano tacchi alti e bassi. Jimmy Choo scava fino alle sue radici più profonde per esplorare il tema della dualità: i tacchi osano proporzioni più importanti e le scarpe piatte sono declinate in versioni che spaziano dall'elegante punta affilata ai boot con suola alta realizzati nelle tonalità del visone, rosso fuoco, pietra di luna, verde bottiglia, color tempesta e vinaccia. Fedele alla propria storia che premia un look estremamente glamour, Baldinini disegna modelli grintosi: protagonisti indiscussi il montone e il pellame effetto cocco, le forme sono semi-quadrate e tonde abbinate a tacchi versatili. Le collezioni di Bally invece evocano le atmosfere di un gentleman's club della New York anni '70, mentre i sandali dal tacco alto di Paula Cademartori sono iper colorati, ricordano i colori brillanti dei giardini tropicali. Anche la collezione femminile dei cappelli di Borsalino guarda al mondo della natura, senza rinunciare al dettaglio romantico, a partire dai fiori proposti sulle larghe tese in feltro decorate con un'innovativa tecnica al laser. A tutto colore anche per le borse: la collezione della stilista Elena Ghisellini è un tributo alle architetture grafiche di Frank Lloyd Wright. Invece Elisabetta Armellin, per celebrare i 5 anni dalla creazione del suo marchio V73 punta sulla borsa che ne ha fatto la fortuna, la shopping bag. Ecco così la nuova linea 3x550: il numero 3 per le trasformazioni estetiche, 550 il peso in grammi. E' presentata in 9 versioni diverse, dalla nappa, alle preziose versioni in velluto veneziano e in cavallino maculato. E' tutto un mix di materiali e colori anche da Orciani, con la borsa Sveva realizzata nelle versioni Soft leather, divenuta ormai un classico, in Croco Print, e in Ethnic Velvet, nappa arricchita da infilature in velluto, oltre all'animalier del Jungle, lo Chiffon decorato da micro-borchie effetto cucitura, e nella versione Diamond exotic skin. Zanellato lancia invece Duo, un accessorio dal design essenziale e dall'animo pratico. Non una semplice borsa ma un vero e proprio scrigno.