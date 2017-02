Pd, le primarie il 30 aprile

Il regolamento, approvato dalla commissione congresso, ha fissato il timing per la sfida congressuale. La presentazione delle candidature a segretario entro le ore 18 del 6 marzo; le riunioni di circolo per presentare le candidature dal 20 marzo al 2 aprile; le convenzioni provinciali il 5 aprile. La Convezione nazionale si svolgerà il 9 aprile per chiudere con le primarie il 30 aprile dalle ore 8 alle 20. Per partecipazione alle primarie l'elettore si dovrà dichiarare elettore del Pd al momento del voto e pagherà 2 euro ai gazebo.

Dopo le primarie, il nuovo segretario sarà proclamato dall'assemblea nazionale che, a quanto si apprende, sarà il 7 maggio.