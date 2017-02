Salerno, padre e figlio morti in incidente

Padre e figlio di 3 anni hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Buccino, in provincia di Salerno. L’uomo, un romeno di 30 anni, si chiamava Ioan Samson. I corpi si trovano nell’ospedale di Padula. Coinvolto nello schianto anche un altro veicolo condotto da un 53enne attualmente in gravi condizioni in prognosi riservata nel nosocomio. I carabinieri della compagnia di Eboli stanno lavorando per capire la dinamica dell’accaduto.