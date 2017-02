Alitalia, salta l'incontro, scatta lo sciopero

Giornata difficile oggi negli aeroporti per una serie di agitazioni legate alla crisi dell' Alitalia. E' di 24 ore lo sciopero di piloti e assistenti di volo proclamato da Anpac e Anpav e dall'Usb. Per far fronte alla protesta, la compagnia ha cancellato il 60% dei voli programmati.

Dalle 14 alle 18 vi si aggiungerà lo sciopero proclamato dai sindacati confederali del trasporto aereo, che coinvolgerà anche il personale di terra e le compagnie straniere. Il ministro: no ad atti unilaterali. Nuovo incontro con i sindacati venerdì.