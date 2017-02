Tiffany in A2 è caso,Brescia 'rischio stop'

L'anno scorso il caso di Alessia Ameri, prima transgender a giocare in A2 di volley femminile, fu accolto con entusiasmo come un 'no' al pregiudizio. Oggi fa invece discutere la vicenda di Tifany Pereira da Abreu, schiacciatrice di 1,94 metri diventata donna con un intervento e da poco schierata, con notevoli risultati, dalla Golem Palmi, sempre nel campionato di A2. L'atleta è finita nel mirino del club Millenium di Brescia, che teme "un'apertura verso un mondo che deve essere regolamentato dalla federazione" e paventa l'idea di "andare in Brasile e ingaggiare tre trans per vincere il campionato". L'alzata di scudi della società lombarda ha riaperto la polemica su un tema delicato e la prossima sfida tra le due squadre la terrà ancora accesa. Il direttore generale del club bresciano, Emanuele Catania, frena però su un'ipotesi di class action: "Non potrà mai partire da noi e deve essere un'azione eventualmente decisa da tutti, come quella estrema di fermare il campionato". Catania chiede alla Federvolley: "Regole precise e chiarezza altrimenti anche noi guardiamo al mercato dei trans, che non avevamo mai considerato". E' chiara la posizione della società calabrese, che rivendica la sua scelta: "Tifany ha una fisicità importante ma per la legislazione, e ancor prima per lei, è una donna, e solo tra le donne può giocare - spiega la società in una nota -. Lo dicono i documenti di riconoscimento, il certificato di nascita, ma soprattutto il suo profilo ormonale, che rientra ampiamente nei limiti indicati dal Cio. E' una giocatrice fuori categoria? A nostro avviso sì, perché sarebbe più adatta alla A1, dove militano colleghe con le sue stesse qualità fisiche e tecniche. E' giusto che una giocatrice di questo livello militi in A2? A nostro avviso sì", conclude il Palmi.