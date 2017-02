Ardizzone sui vitalizi "Giletti inviti Grasso e Boldrini"

Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, dopo l'invito pervenuto stamattina, ha confermato alla redazione de 'L'Arena' la sua disponibilità a partecipare alla trasmissione di Rai Uno, in occasione della puntata dedicata al tema dei vitalizi degli ex parlamentari. Ardizzone aveva definito "faziosa" la puntata di domenica scorsa de L'Arena che per "l'ennesima volta attacca la Sicilia". Il conduttore Massimo Giletti ha invitato allora il presidente dell'Ars a partecipare alla prossima puntata. "Visto che l'obiettivo della trasmissione - spiega Ardizzone - è quello di fare chiarezza su una materia comune al parlamento nazionale e a tutti i consigli regionali, gli interrogativi da me sollecitati andrebbero posti da Giletti ai diretti interessati, ovvero ai vertici di Senato, Camera e Regioni. Pertanto, ho fatto presente che solo con la presenza in studio anche dei presidenti Piero Grasso e Laura Boldrini e di alcuni presidenti di consigli regionali (magari del nord e centro Italia per assicurare una copertura geografica completa dell'intera penisola) si può assicurare un dibattito corretto, tra istituzioni, e a più voci, da vero servizio pubblico qual è la Rai". "Questo - conclude il presidente dell'Ars - anche per evitare quanto accaduto in passato, quando, pur essendo la Sicilia capofila su vicende come la riduzione dei costi del Parlamento e lo stop ai vitalizi per gli ex deputati condannati, la vostra trasmissione, alla quale avevamo inviato tutta la documentazione, non ha ritenuto di darne contezza".