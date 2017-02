Impatto frontale a San Severo, due morti

Due persone sono morte ed un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto - per cause in corso di accertamento - sulla strada statale 16 'Adriatica', nel territorio di San Severo, in provincia di Foggia. A quanto si è saputo, nell'incidente sono rimasti coinvolti due veicoli, - una Mercedes classe A e una Mercedes 190 - che si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono intervenuti operatori del 118, dipendenti dell'Anas, e le forze dell'ordine. Per qualche ora il traffico è rimasto bloccato nel tratto di strada interessato all'incidente in entrambe le direzioni