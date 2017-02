Palmi vince con Tiffany, che era Rodrigo

Un esordio che tutti in casa Golem sognavano. Ma anche la certezza che le polemiche sono dietro l'angolo. Partiamo dai dati concreti: la Golem Palmi nel campionato di Serie A2 femminile ha battuto Trentino per 3-1, grazie alla prestazione mostruosa dell'ultima arrivata, la brasiliana Tiffany Pereira de Abreu, che al suo esordio ha piazzato 28 punti (con due ace e un muro). Sin qui nulla di strano se non la prestazione da urlo del nuoto martello. Il nodo è però un altro: Tiffany Pereira sino a qualche tempo fa era Rodrigo Pereira e giocava nel campionato maschile di serie B belga. Poi la decisione di cambiare sesso, con la sensazione che quel corpo non rispecchiasse la sua anima. E la decisione della Fivb di consentirle di giocare tra le donne. Il risultato è presto detto: devastante. Alla sua "prima" ha condotto Palmi al successo, dopo che la Golem aveva perso il primo set (durante il quale lei non aveva giocato). Al suo ingresso in campo è praticamente finita la partita: 28 punti, con il 48% in attacco. Troppo superiore rispetto al livello femminile. E sulla vicenda è intervenuto il presidente di Lega, Mauro Fabris: <Siamo al secondo caso in due anni. Voglio che qualcuno, Coni e Federazione, mi dica cosa aspettarmi. Anche perché molti club di A2 mi hanno posto la questione. Voglio che si giochi un campionato leale e corretto nel rispetto delle persone>