16enne muore travolto dal trattore di papà

Travolto dal trattore guidato dal padre. Così è morto oggi attorno a mezzogiorno un ragazzo di 16 anni di Santhià (Vercelli) alla cascina Mandria, a pochi chilometri dalla città. Secondo le prime ricostruzioni il padre stava lavorando con un aspiratore per la ghiaia e non si è accorto del figlio, il quale, forse mentre rincorreva un cane, si stava avvicinando al trattore. Il giovane è stato colpito violentemente dal mezzo in movimento ed è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. A nulla sono serviti i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.