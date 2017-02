Renzi non tratta, Dem a un passo dalla scissione

I toni ultimativi della kermesse della sinistra e gli ultimatum dei tre sfidanti alla segreteria hanno irrigidito Matteo Renzi. Oggi il segretario trarrà il dado: non sono io a volere la rottura, siete voi che avete cambiato idea non perdendo occasione per demolire me e quanto fatto in questi anni, sarà il ragionamento del leader che, dopo aver ripetuto che il governo Gentiloni non ha scadenza, si dimetterà convocando il congresso subito per celebrare le primarie o il 9 aprile o, al massimo, il 7 maggio.