"Ci sono margini per evitarla"

Pier Luigi Bersani, Guglielmo Epifani e Massimo D'Alema sono seduti in prima fila nella platea del teatro Vittoria di Roma per l'iniziativa della minoranza Pd che precede l'assemblea di domani per il congresso. La kermesse è stata organizzata da Enrico Rossi con Roberto Speranza e Michele Emiliano. Il teatro si va riempiendo mentre una piccola folla è accalcata all'esterno. In sala si vedono numerosi deputati e senatori della minoranza Dem. Sul palco campeggia la scritta "Democratici socialisti per cambiare l'Italia, la sinistra il Partito democratico".

"I margini di trattativa ci sono sempre, dipende dalla volontà delle persone e sopratutto dobbiamo sapere che il Pd non è proprietà di alcuni capi che litigano tra di loro": ne è convinto il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini, che stamani su Twitter aveva anche lanciato un appello.