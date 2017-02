Fuorionda di Delrio: da Renzi neanche una telefonata

"Non ha fatto neanche fatto una telefonata, su... come cazzo fai in una situazione del genere a non fare una telefonata?": a dirlo, parlando con Michele Meta dell'atteggiamento di Matteo Renzi rispetto all'ipotesi di scissione nel Pd, è il ministro Graziano Delrio. Un fuorionda carpito durante un incontro sul trasporto pubblico della Capitale.

Entrando poi a Palazzo Chigi, il ministro Delrio corregge il tiro e commenta l'appello di Renzi ad evitare la scissione, invito lanciato oggi dal segretario Pd dalle pagine del Corriere della Sera: "E' molto importante: ha tolto ogni alibi a coloro che pensano che la scissione si possa fare su una settimana in più o in meno per il congresso. Se qualcuno ha deciso nessuno lo farà desistere, ma tutti sono indispensabili nel partito e adesso non ci sono più alibi. E' il momento della responsabilità da parte di altri, la maggioranza ha fatto tutto il possibile". (AA)