Papa all'Università Bagno di folla

Non appena lasciata la sua Ford Focus e percorse le prime scale incontro alla postazione a lui riservata all'Università di Roma Tre Francesco è stato investito da un bagno di folla con tanti che gli hanno chiesto di fare foto e selfie assieme. La visita del Papa all'ateneo durerà in tutto circa due ore. Uno dei fedeli avvicinatosi gli ha detto: "Santità, preghiamo per lei" e lui di rimando: "Sì pregate per me". Il Papa si è lungamente intrattenuto all'esterno del Rettorato per salutare le tante persone presenti, stringere le mani, dispensare benedizioni, e non rinunciando mai a mettersi in posa per i selfie a chi glielo chiedeva.