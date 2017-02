Google: assistente vocale per lo shopping online

Google annuncia il lancio di un dispositivo con tecnologia di riconoscimento vocale per lo shopping on line, in diretta concorrenza con Alexa di Amazon. In entrambe i casi si tratta di dispositivi dotati di intelligenza artificiale ai quali basta chiedere di ordinare dei prodotti per ottenere l’esecuzione dell’operazione. Il "Google Assistant" lavora su Google Home e in contatto con il servizio di spedizioni Google Express collegato negli Usa con realtà come Costco, Whole Foods Market, Walgreens, PetSmart, Bed Bath & Beyond.