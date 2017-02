Scattano assunzioni per precari

Il piano straordinario di assunzioni per il superamento del precariato storico della P.a. interesserà quanti hanno maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi. Sarebbe questa 'l'anzianità' richiesta, secondo quanto si apprende. Nelle bozze della riforma Madia finora circolate, infatti, il numero di anni non era ancora stato specificato. Si tratta anche di dare risposte all'Europa, che da tempo ha acceso un faro sui contratti a termine nella P.a italiana.