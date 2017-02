Torna a sorpresa lo storico Nokia 3310

Potrebbe tornare in auge il Nokia 3310, storico e indistruttibile telefonino lanciato nel 2000 di cui sono state vendute oltre 100 milioni di unità. Stando alle indiscrezioni diffuse da Evan Blass di VentureBeat, HMD cioè il marchio che ha la licenza di vendita di dispositivi della storica azienda finlandese, lancerà una versione riveduta e corretta al prossimo Mobile World Congress di Barcellona, in programma a fine febbraio.

Le indiscrezioni di Evan Blass si concentrano su tre dispositivi Nokia che debutteranno alla kermesse catalana: due

smartphone, Nokia 5 e Nokia 3, e un altro telefono che, appunto, potrebbe riportare in vita uno dei dispositivi più amati di

tutti i tempi. Secondo i 'rumors' dovrebbe costare intorno ai 60 dollari.