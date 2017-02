"Scissione nel Pd esiste già"

"Qui non è questione di calendario" del congresso, "quella è una tecnica. Qui il problema è se siamo il Pd o il Pdr, il Partito di Renzi. Io da Renzi non mi aspetto nulla, ma chi ha buonsenso ce lo metta. Perché siamo a un bivio molto serio": così Pier Luigi Bersani all'indomani della direzione. "La scissione è già avvenuta tra la nostra gente. E io mi chiedo come possiamo recuperare quella gente lì", aggiunge.

"Noi come ogni partito normale ce l'abbiamo un canale per discutere a fondo ed eventualmente correggere la linea politica o no? Di questo stiamo discutendo. Il calendario è una tecnica che può inibire ogni discussione vera. Chi ha buonsenso ce lo metta perché la questione è seria", ha detto ancora Bersani. "Serve consapevolezza politica: da Renzi non me lo aspetto dopo averlo sentito ieri ma da quelli che stanno attorno a lui me l'aspetto". Quindi Orlando o Franceschini? "Vediamo".

L'assemblea del Partito democratico si terrà domenica all'hotel Parco dei Principi di Roma. Lo si apprende da fonti Dem, secondo le quali dal Nazareno sta per partire la convocazione ai delegati.