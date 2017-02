16enne suicida in casa durante perquisizione GdF

Tragedia nel primo pomeriggio a Lavagna dove un ragazzo di 16 anni si è gettato dalla finestra di casa, mentre nell’abitazione era in corso una perquisizione della Guardia di Finanza. In quel momento in casa era presente la madre. Secondo quanto appreso il sedicenne, incensurato, si è gettato dal balcone di casa dopo avere ammesso alla Guardia di Finanza di possedere alcuni grammi di hashish a seguito di un controllo a scuola del giovane. Il ragazzo è morto mentre stava per essere trasferito in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.