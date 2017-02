Allarme ad Amburgo, 50 persone intossicate

Allarme in Germania: l'aeroporto di Amburgo è stato completamente chiuso al pubblico per un'ora in seguito allo sprigionamento di una sostanza per ora ignota, che ha provocato malori ad almeno 50 persone. Lo scalo è stato poi riaperto. La sostanza ha causato bruciore agli occhi e alla gola. In qualche caso è stato necessario il ricorso al pronto soccorso.

Tosse, occhi rossi e lacrimanti, e problemi di respirazione i malori accusati.