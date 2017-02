Voti: Gabbani 36%, Mannoia 33%, Meta 31%

Il festival di Sanremo ha consegnato la vittoria finale a Francesco Gabbani con il 36% di preferenze (tra televoto, giuria demoscopica, giuria degli esperti). Seconda la Fiorella Mannoia con il 33% dei voti, terzo Ermal Meta con il 31%.

Il risultato finale è stato determinato da televoto (che ha pesato per il 40%), giuria degli esperti (30%) e giuria demoscopica (30%), che hanno espresso graduatorie diverse. Per la giuria demoscopica prima Mannoia (38%), secondo Gabbani (33%), terzo Meta (29%). Per gli esperti Meta primo (44%), Gabbani secondo (29%), Mannoia (27%). Per il televoto Gabbani primo (44%), Mannoia seconda (33%), Meta terzo (23%).