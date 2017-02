Sanremo, il programma della serata finale

Cosa ci riserva la serata finale dell’edizione 67 del Festival di Sanremo? In conferenza stampa, Carlo Conti conduttore e direttore artistico della kermesse ha svelato alcune delle sorprese che ci aspettano sul palco del Teatro Ariston.

L’apertura



Ad aprire la serata saranno i Ladri di carrozzelle, una band composta da ragazzi diversamente abili che eseguirà dal vivo Stravedo per la vita. Ad inizio puntata, inoltre, ascolteremo anche Ora mai la canzone vincitrice delle Nuove Proposte cantata da Lele.

I Campioni



Ascolteremo le sedici canzoni dei Campioni rimaste in competizione. I brani saranno sottoposti ad una nuova votazione con sistema misto del pubblico, tramite Televoto, della Giuria degli Esperti e della Giuria Demoscopica. Al termine delle esibizioni assisteremo ad uno scontro tra i primi tre brani in classifica che saranno nuovamente sottoposti alla votazione con sistema misto. La canzone che otterrà la percentuale di voti maggiore sarà proclamata vincitrice del Festival. Questi i cantanti che ascolteremo (in ordine alfabetico): Bianca Atzei, Alessio Bernabei, Michele Bravi, Chiara, Clementino, Lodovica Comello, Elodie, Francesco Gabbani, Fiorella Mannoia, Marco Masini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Samuel, Sergio Sylvestre, Paola Turci, Michele Zarrillo.

Gli ospiti



Per la prima volta in veste di super-ospite il palco dell’Ariston ospiterà Zucchero che proporrà un set molto intenso con alcuni dei suoi successi più famosi. La serata vedrà, inoltre, anche la presenza del cantante spagnolo Alvaro Soler diventato ormai un volto televisivo molto noto grazie alla sua recente partecipazione ad un famoso talent show. La serata vedrà anche il conferimento di un Premio alla carriera per Rita Pavone, un pezzo di storia della musica leggera italiana, che quest’anno è tra i giurati della Giuria degli Esperti presieduta da Giorgio Moroder. Confermata, inoltre, la presenza dello chef Carlo Cracco, anch’egli protagonista recentemente di diverse apparizioni televisive: riuscirà a far cucinare Carlo e Maria sul palco? Continua la parata di stelle della fiction italiana, per la serata finale arriveranno a Sanremo Alessandra Mastronardi, Diana Del Bufalo e Giusi Buscemi protagoniste della miniserie C’era una volta Studio Uno in onda prossimamente su Rai1. I momenti comici, invece, saranno affidati agli interventi di Geppi Cucciari e Enrico Montesano mentre, a sorpresa, è stata annunciata la presenza di Paolo Vallesi e Amara. I due cantanti porteranno sul palco Pace, canzone che era stata presentata alle selezioni per il Festival e che aveva molto colpito Carlo Conti.