Trump prepara un bando-bis

Donald Trump - dopo lo schiaffo della corte d'appello federale che non ha accolto la richiesta di ripristino immediato del bando sui musulmani - parla di "decisione vergognosa" e annuncia novità sull'immigrazione per la prossima settimana. Spunta cosi' l'ipotesi di un nuovo decreto, forse un 'bando-bis', formulato in maniera tale da superare molte delle obiezioni dei giudici. Al Dipartimento di giustizia sono già al lavoro, anche su quella che fino a poche ore fa sembrava la via maestra da seguire: un ricorso alla Corte Suprema.

L'amministrazione potrebbe presentarlo con procedura d'urgenza anche nel giro di due giorni, e una decisione dei 'saggi' potrebbe arrivare già la prossima settimana. Ma legali ed esperti hanno messo sull'avviso la Casa Bianca: andare davanti ai giudici costituzionali e' in realtà una strada molto rischiosa, per almeno due ordini di motivi. Innanzitutto una nuova sconfitta sarebbe stavolta senza appello. Per Trump un colpo durissimo, che significherebbe arrendersi sulla crociata simbolo della sua politica di sicurezza. Ma c'e' un altro motivo: se l'amministrazione decidesse di presentare ricorso si troverebbe oggi davanti a una Corte Suprema spaccata a meta', quattro giudici liberal e quattro conservatori. Almeno fino alla conferma - difficile in tempi brevi - del nono giudice nominato dal tycoon. Fatto sta che un pareggio avrebbe lo stesso effetto di una sconfitta: a restare in vigore sarebbe la decisione della corte d'appello e dunque la sospensione del bando. Ecco allora che si studia un percorso alternativo. Tutte le opzioni sono sul tavolo, nulla e' escluso, affermano alla Casa Bianca commentando le voci su un nuovo provvedimento. E Trump rafforza queste voci: "Faremo tutto il necessario per garantire la sicurezza del Paese, e lo faremo molto rapidamente", spiega durante la conferenza stampa congiunta col premier giapponese Shinzo Abe, annunciando per la prossima settimana quelle che ha chiamato "novità" sul fronte delle politiche migratorie.

"Alla fine vinceremo, non c'e' dubbio", aggiunge il presidente americano, tutt'altro che rassegnato a perdere la sua battaglia. Una battaglia che a questo punto non e' solo legale. La decisione della corte d'appello federale - che Trump e' tornato a definire "politica" - mette in discussione l'intera strategia del tycoon. E quella visione da lui coltivata di un'amministrazione forte in grado di imporsi a colpi di decreti e grazie a un 'uso muscolare' del potere esecutivo. Trump deve prendere atto che lo stato difficilmente si può gestire con metodi da leader di impresa. Ecco allora che la scommessa del tycoon di riscrivere le regole sull'immigrazione facendo tutto da solo, piuttosto che attraverso il confronto in Congresso per una riforma condivisa, potrebbe a questo punto fallire. Ma Trump ha abituato ai colpi a sorpresa, bisognerà dunque attendere le prossime mosse per capire. Anche se molti osservatori parlano di un limbo per quel che riguarda il bando che potrebbe durare settimane, se non mesi. Intanto rialza la testa anche Hillary Clinton, che in un tweet scrive: "3-0", riferendosi al risultato unanime della corte formata da tre giudici.