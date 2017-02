Lele con Ora mai è il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2017. Dopo l'annuncio Lele, ex concorrente di Amici, ha ricevuto l'abbraccio di Maria De Filippi. "Grazie alla mia famiglia, grazie anche a Maria e grazie anche a te Carlo: con Sanremo Giovani ci hai dato un'opportunità fuori dal comune".

Secondo tra le Nuove Proposte è arrivato Maldestro, che si è aggiudicato il Premio della Critica Mia Martini. Terzo Francesco Guasti, quarto Leonardo Lamacchia.

Maldestro, con il brano "Canzone per Federica, ha vinto, con 39 voti, il Premio della Critica "Mia Martini", per la sezione Nuove Proposte. Secondo posto, con 21 voti, per Marianne Mirage e Le canzoni fanno male. Terzo Lele con Ora Mai che ha ottenuto 16 voti. I voti validi sono stati 111, tre le schede nulle, una bianca.

Tommaso Pini, con 27 voti, ha vinto il premio della sala stampa radio-tv-web 'Lucio Dalla' per la sezione Nuove Proposte. Hanno riportato voti anche Maldestro (26), lele (24), Leonardo Lamacchia (21), Marianne Mirage (17), Francesco Guasti (11), Valeria Farinacci (4), Braschi (2).