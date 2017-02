Fiorella Mannoia e Michele Bravi in testa su iTunes

C'è già un "vincitore", anzi una vincitrice, in questa edizione di Sanremo 2017: Fiorella Mannoia, con il brano "Che sia benedetta" è in vetta alla classifica dei brani più venduti su iTunes Italia. Tra i concorrenti del festival segue Michele Bravi con "Il diario degli errori" che si piazza al terzo posto della classifica generale (al secondo c'è l'outsider Tiziano Ferro con "Il conforto" cantato insieme con Carmen Consoli). Al quarto c'è Francesco Gabbani con "Occidentali's karma", e poi Fabrizio Moro (quinto con "Portami via"), Elodie ("Tutta colpa mia" è al 7°), Sergio Sylvestre ("Con te" è al nono posto).

Ecco come sono piazzati gli altri concorrenti di Sanremo su iTunes:

15) Bianca Atzei, "Ora esisti solo tu"

16) Paola Turci, "Fatti bella per te"

17) Ermal Meta, "Vietato morire"

21) Chiara, "Nessun posto è casa mia"

30) Samuel, "Vedrai"

31) Giusy Ferreri, "Fa talmente male"

34) Alessio Bernabei, "Nel mezzo di un applauso"

35) Marco Masini, "Spostato di un secondo"

37) Nesli e Alice Paba, "Do retta a te"

43) Gigi D'Alessio, "La prima stella"

46) Michele Zarillo, "Mani nelle mani"

51) Raige e Giulia Luzi, "Togliamoci la voglia"

52) Lodovica Comello, "Il cielo non mi basta"

58) Clementino, "Ragazzi fuori"

90) Ron, "L'ottava meraviglia"