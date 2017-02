Beve 8 litri acqua per dieta, ricoverata

Una donna di 66 anni è entrata in stato soporifero tre giorni fa a Catania dopo avere incominciato una dieta ferrea che prevedeva l'assunzione di otto litri d'acqua al giorno. Ricoverata nell'ospedale Cannizzaro, dove è arrivata in codice rosso con un'ambulanza del 118, è stata subito sottoposta a visita anestesiologica e neurologica a terapia per la correzione dei valori fisiologici, estremamente fuori norma. La donna è stata ricoverata nel reparto di anestesia e rianimazione, dove è stata costantemente monitorata e ha proseguito la terapia. Oggi le condizioni si sono riequilibrate, la paziente è in fase di guarigione e nei prossimi giorni potrà essere dimessa dalla rianimazione