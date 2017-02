Debutto boom per il Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi. La prima serata ha raccolto in media 11 milioni 374 mila spettatori con il 50.4% di share. L'anno scorso la media della prima serata del festival di Conti era era stata di 11 milioni 134 mila spettatori pari al 49.48%. La prima parte della serata (21.14-23.52) è stata seguita da 13 milioni 176 mila spettatori pari al 50.1%, la seconda (dalle 23.57 alle 00.54) da 6 milioni 177 mila con il 51.9%. L'anno scorso la prima serata del festival di Conti aveva avuto nella prima parte 12 milioni 516 mila spettatori pari al 49.15%, nella seconda 5 milioni 907 mila con il 52.31%; la media era stata di 11 milioni 134 mila spettatori pari al 49.48%. La media del festival centra il miglior risultato "degli ultimi 12 anni", segnala il direttore di Rai1 Andrea Fabiano.

Per trovare un risultato più alto bisogna risalire infatti al Festival 2005, condotto da Bonolis-Clerici, quando la prima serata fece segnare in media il 54.10%.