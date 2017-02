Giovane pestato da agenti, rabbia nelle banlieue

Cresce la rabbia del popolo delle banlieue in Francia, con disordini e proteste. Circa 500 persone hanno partecipato alla marcia di Aulnay-sous-Bois, banlieue a nord di Parigi, per manifestare la loro solidarietà a Théo, il ragazzo di 22 anni che sarebbe stato stuprato dopo un controllo di polizia giovedì scorso. Il giovane ha raccontato alla tv BFM: "I poliziotti non facevano che insultarmi. Sapevo che dove ci trovavamo non c'erano telecamere, sono riuscito a divincolarmi e sono arrivato dove c'erano. Non ho tentato di fuggire. Ho detto ai poliziotti 'avete rotto la mia borsa' e loro mi rispondevano che non gliene importava". Giovedì scorso Théo, dopo essere stato fermato per un controllo, è arrivato nel commissariato col volto tumefatto e "importanti lesioni" che "corrispondono chiaramente" all'introduzione di un manganello nel retto del giovane, ha confermato il referto medico dell'ospedale di Aulnay. Una versione confermata dalle immagini di videosorveglianza della polizia municipale e da diversi testimoni.