"No a club esclusivi nell'Ue preclusi ad altri"

"Non devono esserci club esclusivi, in cui altri stati membri non possano entrare". Lo ha detto Angela Merkel, tornando sul concetto di "Europa a diverse velocità" e ricordando che le diverse velocita già esistono in Europa.

La cancelliera è intervenuta anche sulla situazione in Ucraina giudicandola "preoccupante". "Gli accordi di Minsk non sono stati ancora attuati e le sanzioni alla Russia non possono essere tolte", ha detto a Varsavia.