Padoan: Rialzo dello spread "sgarbato"

'Le vicende di questi ultimi giorni e di queste ultime ore ci ricordano in modo sgarbato come un Paese a alto debito non possa non occuparsi della sua discesa'. Lo dice il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan parlando del rialzo dello spread. 'Per il governo la riduzione del debito resta un obiettivo centrale', aggiunge.

Dopo una partenza segnando 203 punti, lo spread Btp/Bund rallenta ora sotto i 200 punti base. Ieri il muro a difesa dell'euro alzato dal governatore della Bce Mario Draghi: 'E' irrevocabile'.