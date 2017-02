Dogalize, ebook gratis per educare il proprio cane

Si intitola 'Dogalize Educatori' ed è l'ebook gratuito di un centinaio di pagine che con consigli pratici e semplici permette di educare e di vivere al meglio con il proprio cane. Il manuale è distribuito gratuitamente sulle piattaforme Amazon e Google Play Libri, oltre che nelle e-librerie Coop, Rizzoli e Feltrinelli.

Nei capitoli si affrontano gli errori più frequenti e le problematiche cui deve far fronte quotidianamente chi possiede un cane: dal gioco alla socializzazione, dal legame cane-bambini al rapporto con gli altri animali. E' stato realizzato in collaborazione con gli educatori che ogni giorno aiutano i membri del social network Dogalize ad affrontare i momenti critici della relazione col proprio animale domestico.

Sara Colnago, co-founder di Dogalize, ha detto che questo ebbok "non sarà l'unico prodotto editoriale di quest'anno. Tra qualche mese verrà pubblicato 'Dogalize Veterinari' e abbiamo creato una linea di prodotti editoriali per aiutare, consigliare e formare i nostri utenti e per sensibilizzare sul tema dei diritti degli animali".

Dogalize, oltre ad essere un social network dedicato a chi ama gli amici a 4 zampe è anche un centro di servizi completamente gratuito grazie al coinvolgimento di veterinari ed educatori disponibili via chat, il centro adozioni, la bacheca degli animali scomparsi, le mappe con i locali pet friendly, le offerte e promozioni. Il tutto senza dimenticare le tante iniziative che settimanalmente vengono lanciate per dare un aiuto ai cani abbandonati e soprattutto un supporto concreto ai tanti volontari e alle Associazioni Animaliste.

"Il piano editoriale degli ebook iniziato con Dogalize Educatori - conclude Sara Colnago - rientra in questa visione di centro servizi unico. Una linea di prodotti editoriali gratuito per aiutare, consigliare e formare i nostri utenti".