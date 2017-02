Caso polizze, Romeo: "Per stima e amicizia"

"Ho stipulato diverse polizze vita perché offrivano un rendimento certo. Inoltre queste polizze mi offrono,come a tutti gli investitori, la possibilità di incassare il capitale con un riscatto totale o parziale in caso ne abbia bisogno". Così Salvatore Romeo in un post su Facebook spiega perché ha investito in polizze vita. "Questi prodotti finanziari prevedono l'indicazione di un beneficiario terzo in caso di morte del contraente -spiega- Quindi, solo in caso di mia morte, eventualità su cui certamente non ho scommesso, il capitale andrebbe all'eventuale beneficiario". Romeo spiega anche la scelta dei beneficiari. "Non avendo moglie né figli, ho indicato fra i beneficiari, sempre e solo in caso di mia morte, le persone che più stimo -aggiunge- E fra queste c'è anche Virginia Raggi, l'attuale sindaco di Roma, indicata come beneficiario - in caso di mia morte - di una polizza da 30mila euro il 26 gennaio 2016, quindi prima che fosse anche solo candidata sindaco della Capitale, per una grande stima e amicizia nei suoi confronti, così come ho fatto con le altre persone negli altri prodotti finanziari su cui ho investito".