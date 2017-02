Weekend con piogge in tutta Italia

Sarà all'insegna del maltempo il week-end che si apre domani. Piogge e neve a quote medio-alte sono previste fino a domenica, mentre lunedì il maltempo "scivolerà" al Centrosud, con tendenza ad ampie schiarite al Nord. Martedì il miglioramento si estenderà a gran parte delle regioni centro-meridionali. Queste le previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it. "In questa ultima parte della settimana, con l'alta pressione che rimane rintanata a più basse latitudini - spiegano - il Mediterraneo sarà preda delle piovose e relativamente miti correnti atlantiche. Se oggi una perturbazione sta portando piogge diffuse al Nord, domani ne arriverà un'altra, accompagnata da nuove piogge che interesseranno gran parte del Paese, con nevicate che continueranno a imbiancare le Alpi sempre a quote medio-alte. Nella giornata di domenica - aggiungono i meteorologi di Meteo.it - arriverà una terza perturbazione, che riporterà precipitazioni localmente intense in tutto il Paese, generando successivamente un vortice depressionario centrato sui nostri mari di Ponente. A inizio settimana il maltempo scivolerà al Centrosud, con tendenza ad ampie schiarite al Nord. Martedì il miglioramento si estenderà anche a gran parte delle regioni centro-meridionali".