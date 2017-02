Virginia Raggi interrogata dai Pm, scoppia il caso della polizza

E' in corso da circa sei ore l'interrogatorio della sindaca di Roma Virginia Raggi indagata nell'inchiesta sulla nomina del fratello dell'ex capo del personale del Campidoglio Raffaele Marra. Raggi è accusata di abuso d'ufficio e falso. L'interrogatorio con il procuratore aggiunto Ielo e il sostituto Dall'Olio si tiene in una struttura mantenuta 'segreta' esterna alla Procura. Mentre era in corso Espresso e Fatto quotidiano hanno rivelato l'esistenza di una polizza vita a favore della sindaca stipulata da Salvatore Romeo poi nominato capo della segreteria politica.

C'è grande interesse per la versione che darà Raggi sulla scelta alla guida della direzione Turismo del fratello dell'allora capo del personale Marra, poi arrestato per corruzione in relazione a una vicenda di quattro anni fa. Ieri il leader M5S Beppe Grillo ha ribadito la fiducia nella sindaca con un post sul proprio blog.