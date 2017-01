Fa prostituire la figlia di 12 anni per 5 euro

É accusata di aver fatto prostituire sua figlia di appena 12 anni; lei fissava gli incontri tra la ragazzina ed un ottantenne, in cambio di modeste somme di denaro, dai cinque ai quindici euro. A porre fine a questa triste e dolorosa vicenda sono stati i carabinieri che questa mattina hanno arrestato una donna di 31 anni, residente in un centro della Piana del Sele, nel Salernitano.

Le indagini sono scattate nei mesi scorsi. Per mesi i carabinieri, con la massima discrezione soprattutto per tutelare

la ragazzina, hanno cercato riscontri, poi alla base del provvedimento di arresto emesso dall’autorità giudiziaria.

Dalle indagini dei carabinieri della Compagnia di Battipaglia, coordinati dal capitano Erich Fasolino, è emerso uno spaccato di

degrado. La donna avrebbe fatto prostituire la ragazzina, in diverse occasione, da giugno a settembre scorsi.

Portava la figlia adolescente agli appuntamenti con l’anziano che abita nello stesso centro della Piana del Sele per far

consumare gli atti sessuali. E non solo: la 31enne non avrebbe mancato di chiamare al telefono l’anziano, spacciandosi per la

12enne, camuffando la voce e proponendosi di incontrarlo. In alcune occasioni gli incontri sono avvenuti nell’abitazione

dell’anziano. La stessa 31enne avrebbe avuto in passato dei rapporti con l’80enne.

Una vicenda a dir poco dolorosa. La ragazza è nata dalla relazione che la donna aveva avuto con un uomo che non si

sarebbe mai occupato dalla ragazza. Ora la madre deve rispondere di accuse pesantissime ovvero di induzione e favoreggiamento alla prostituzione nei confronti della ragazzina.

All’indagata è stato anche contestato il reato di estorsione continuata nei confronti di un uomo di 47 anni con il quale

aveva intrattenuto, negli ultimi tempi, rapporti sessuali a pagamento. La donna aveva minacciato l’uomo dicendo di riferire

a sua moglie i loro precedenti incontri nonché il fatto - tra l'altro non vero - che lo stesso era il padre naturale di

un’altra figlia nata a settembre. Ed era riuscita a farsi consegnare, a più riprese, la somma di circa quattromila euro.

La neonata, invece, è figlia dell’attuale compagno della donna, che è indagato per reati sessuali (non riguardanti però

la 12enne).

Le indagini da parte dei carabinieri sono scattate proprio perché gli investigatori tenevano sotto controllo l’abitazione

della coppia. Il giudice per le indagini preliminari ha nominato un curatore della ragazzina che è stata affidata ai nonni

materni.