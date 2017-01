Renzi punta fine aprile ma scommette su giugno

Matteo Renzi punta a un'accelerazione per il voto a fine aprile, anche se scommette più realisticamente su giugno. E l'avversario Massimo D'Alema si prepara già a una corsa in solitaria: 'Il giorno in cui senza cambiare la legge elettorale Renzi chiedesse a Gentiloni di dimettersi per andare al voto - afferma D'Alema - la reazione sarebbe preparare un'altra lista. E se nella sinistra si formerà un nuovo partito supererà il 10% dei voti: ho fatto fare delle ricerche'.