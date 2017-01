Latino al classico, matematica allo scientifico

Latino al Liceo classico, Matematica allo Scientifico, Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo Servizi commerciali degli Istituti professionali.

Sono alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2017. Il Ministro Valeria Fedeli ha scritto: 'Care ragazze e cari ragazzi ci siamo: vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. So che ce la farete'.